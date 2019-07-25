На Одещині кандидат від “Слуги народу” переміг "коменданта антимайдану Бессарабії"
Про це йдеться на сайті ЦВК.
За представника "Слуги народу" Ткаченка віддали голоси 24 287 виборців або 36,83% тих, що взяли участь у голосуванні. Народний депутат, самовисуванець Барвіненко, відомий причетністю до «Народної ради Бессарабії» отримав удвічі меншу підтримку - 13 122 голосів або 19,90%.
Третю сходинку в електоральних симпатіях посіла мер Білгорода-Дністровського Алла Гінак, за яку проголосували 11 372 виборців або 17,24%. А колишній депутат Олександр Дубовий опинився на 11 місці, отримавши всього 1 009 голосів.
Варто зауважити, що до парламентської фракції «Слуги народу» увійдуть відразу два Олександри Ткаченки: крім вже названого адвоката Ткаченка, це гендиректор телерадіокомпанії 1+1 media та співвласник Одеської кіностудії Олександр Владиславович Ткаченко, який є 9-им номером у виборчому списку партії "Слуга народу".