На Одещині кандидат від “Слуги народу” переміг "коменданта антимайдану Бессарабії"

Виборці Татарбунарського виборчого округу №141 на Одещині обрали до парламенту Олександра Ткаченка, який здобув перемогу над Віталієм Барвіненком, відомим ручним голосуванням за "диктаторські закони".

Про це йдеться на сайті ЦВК.

За представника "Слуги народу" Ткаченка віддали голоси 24 287 виборців або 36,83% тих, що взяли участь у голосуванні. Народний депутат, самовисуванець Барвіненко, відомий причетністю до «Народної ради Бессарабії» отримав удвічі меншу підтримку - 13 122 голосів або 19,90%.

Третю сходинку в електоральних симпатіях посіла мер Білгорода-Дністровського Алла Гінак, за яку проголосували 11 372 виборців або 17,24%. А колишній депутат Олександр Дубовий опинився на 11 місці, отримавши всього 1 009 голосів.

Варто зауважити, що до парламентської фракції «Слуги народу» увійдуть відразу два Олександри Ткаченки: крім вже названого адвоката Ткаченка, це гендиректор телерадіокомпанії 1+1 media та співвласник Одеської кіностудії Олександр Владиславович Ткаченко, який є 9-им номером у виборчому списку партії "Слуга народу".