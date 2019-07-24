ЦВК прийняла вже 47 протоколів із “мокрими” печатками

ЦВК прийняла вже 47 протоколів із “мокрими” печатками

Оновлено
Укрінформ
Центральна виборча комісія прийняла для подальшого опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України ще від 5 окружних виборчих комісій.

Про це йдеться у пресрелізі ЦВК, який є у розпорядженні Укрінформу.

“Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (місто Київ)”, - йдеться у повідомленні.

Після перерви в засіданні Центральна виборча комісія прийняла протоколи з “мокрими печатками” від іще однієї ОВК - № 199.

“Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК територіального виборчого округу № 199 (Черкаська область)”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, станом на 24 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 47 ОВО.

Окрім того, ЦВК внесла зміни до складу окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 207, достроково припинивши повноваження голови ОВК Преснякової Г.О. Водночас головою цієї комісії призначено Запуговиченко Т.Г.

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Підставою для такого рішення стала скарга цієї ОВК щодо перешкод, які чиняться головою вказаної виборчої комісії, в організації її роботи. “Зокрема, голова комісії у період з 20 години 23 липня до 12 години 30 хвилин 24 липня 2019 року перебувала у приміщенні серверної кімнати ОВК, відмовляючись вести засідання та надавати печатку виборчої комісії для засвідчення документів комісії. Також станом на момент направлення до Комісії звернення ОВК № 207 фактично не здійснює свої повноваження щодо встановлення підсумків голосування в окрузі”, - повідомили в ЦВК.

Комісія встановила одноразове грубе порушення головою ОВК ОВО № 207 Пресняковою Г.О. законодавства України про вибори та достроково припинила її повноваження. Водночас головою цієї комісії призначено Запуговиченко Т.Г.

Також ЦВК зобов’язала Преснякову Г.О. передати печатку та наявну в неї документацію вказаної виборчої комісії Запуговиченко Т.Г.

Крім того, ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 37 з поміткою "Уточнений".

У засіданні Комісії оголошено перерву до 10 години 25 липня.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-й день.

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