ЦВК прийняла вже 47 протоколів із “мокрими” печатками

Центральна виборча комісія прийняла для подальшого опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України ще від 5 окружних виборчих комісій.

Про це йдеться у пресрелізі ЦВК, який є у розпорядженні Укрінформу.

“Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (місто Київ)”, - йдеться у повідомленні.

Після перерви в засіданні Центральна виборча комісія прийняла протоколи з “мокрими печатками” від іще однієї ОВК - № 199.

“Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК територіального виборчого округу № 199 (Черкаська область)”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, станом на 24 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 47 ОВО.

Окрім того, ЦВК внесла зміни до складу окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 207, достроково припинивши повноваження голови ОВК Преснякової Г.О. Водночас головою цієї комісії призначено Запуговиченко Т.Г.

Підставою для такого рішення стала скарга цієї ОВК щодо перешкод, які чиняться головою вказаної виборчої комісії, в організації її роботи. “Зокрема, голова комісії у період з 20 години 23 липня до 12 години 30 хвилин 24 липня 2019 року перебувала у приміщенні серверної кімнати ОВК, відмовляючись вести засідання та надавати печатку виборчої комісії для засвідчення документів комісії. Також станом на момент направлення до Комісії звернення ОВК № 207 фактично не здійснює свої повноваження щодо встановлення підсумків голосування в окрузі”, - повідомили в ЦВК.

Комісія встановила одноразове грубе порушення головою ОВК ОВО № 207 Пресняковою Г.О. законодавства України про вибори та достроково припинила її повноваження. Водночас головою цієї комісії призначено Запуговиченко Т.Г.

Також ЦВК зобов’язала Преснякову Г.О. передати печатку та наявну в неї документацію вказаної виборчої комісії Запуговиченко Т.Г.

Крім того, ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 37 з поміткою "Уточнений".

У засіданні Комісії оголошено перерву до 10 години 25 липня.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-й день.