“Голос” міг би потроїти свій результат на виборах - КВУ

Результат політичної партії “Голос” на позачергових парламентських виборах міг бути утричі вищим, аби партія показала командну гру і не акцентував увагу на одному політику.

Таку думку висловив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель під час онлайн-конференції "Про що свідчить перемога Зеленського та його партії у виборчій кампанії-2019?" у середу, 24 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Безперечно, “Голос” міг показати інший результат. Я думаю, він міг подвоїти, навіть потроїти свій результат,” — сказав Кошель.

При цьому експерт підкреслив, що помилка партії “Голос" та інших політичних сил у тому, що вони акцентували увагу виключно на одному політику, у випадку “Голосу” — на Святославі Вакарчуку.

“Голос” — це доволі яскравий список лідерів, а тому показати командну гру нових облич і професіоналів — це могло би спрацювати,” — уточнив гендиректор КВУ.

Разом з тим, Кошель вважає логічним, що Вакарчук буде програвати будь-кому зі старих політиків, які мають хоча б частковий досвід роботи у владі, якщо дискусія йтиме на економічні питання.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Центральної виборчої комісії, за партію “Слуга народу” проголосували 43,18% виборців, "Опозиційна платформа — За життя" набирає 13,02%, "Батьківщина" – 8.18%, "Європейська солідарність" – 8,11%, ВО "Голос" – 5,83%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єру і не проходить до Верховної Ради. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,01%, у партії "Сила і честь" — 3,82% голосів, "Опозиційного блоку" — 3,02%.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на виборчих округах не пізніше ніж на 15-й день після голосування.