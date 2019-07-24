На Харківщині у 12 з 14 округів перемагають мажоритарники від "Слуги народу"

На Харківщині після опрацювання 100% електронних протоколів у більшості округів перемагає "Слуга народу".

Про це повідомляє сайт ЦВК.

У 12 одномандатних округів перемагають кандидати від "Слуги народу", в двох - чинні народні депутати: самовисуванець Олександр Фельдман (округ №174) та кандидат від партії "Опозиційний блок" Дмитро Шенцев (округ №176).

У багатомандатному окрузі п’ятірка переможців виглядає так:

"Слуга народу" — 42,72%

"Опозиційна платформа - За життя!" - 26,55%

"Опозиційний блок" - 7,78%.

"Європейська солідарність" - 4,95%.

"Партія Шарія" — 4,25%.

У голосуванні 21 липня взяли участь 50,43% виборців Харківщини. Найбільше - в окрузі №174 (53,97%), найменше - в окрузі №177 (48,75%).