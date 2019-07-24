ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками уже від 34 округів

Центральна виборча комісія прийняла для подальшого опрацювання оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України ще від 28 окружних виборчих комісій.

Про це зазначається у пресрелізі ЦВК, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 28 територіальних виборчих округів", - ідеться в повідомленні.

Центрвиборчком, зокрема, прийняв протоколи від ОВО № 22 (Волинська область), № 26, 31 (Дніпропетровська область), № 47, 48, 57, 58, 60 (Донецька область), № 62 (Житомирська область), № 72 (Закарпатська область), № 79, 80 (Запорізька область), № 90 (Київська область), № 131 (Миколаївська область), № 134, 143 (Одеська область), № 149 (Полтавська область), № 159 (Сумська область), № 167 (Тернопільська область), № 169, 175, 176, 177, 181 (Харківська область), № 188 (Хмельницька область), № 200 (Черкаська область), № 212, 221 (місто Київ).

Таким чином, станом на 13:30 24 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 34 одномандатних виборчих округів.

Водночас після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та про підсумки голосування в одномандатному окрузі № 131 з поміткою "Уточнений" не пізніше 26 липня.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.