На Полтавщині Мамай та Каплін програли кандидату від "Слуги народу"

На одномандатному виборчому окрузі №144 Полтавської області підприємець від політичної партії "Слуга народу" Дмитро Нальотов переміг своїх опонентів - колишнього міського голову Олександра Мамая та народного депутата ВР VIII скликання Сергія Капліна.

Відомості про підрахунок голосів виборців оприлюднено на сайті ЦВК.

За Дмитра Нальотова віддали голоси 31 217 виборців, або 41,97%.

Самовисуванці Мамай та Каплін набрали 12 717 та 8 013 голосів відповідно.

Колишній міський голова Полтави Олександр Мамай запам’ятався декількома скандалами на посаді. Зокрема, в серпні 2013 року полтавці, не задоволені рішенням міськвиконкому про підвищення комунальних тарифів, взяли штурмом будівлю Полтавського міськвиконкому, після чого тарифи довелося скасувати. За каденції Олександра Мамая в Полтаві почався процес забудови історичної частини міста, який вилився у "криваву арку". Під час протистояння 4 квітня 2017 року на учасників акції протесту проти забудівлі арки напало близько 30 тітушок, пізніше виявилось, що вони є представниками охоронної фірми Скорпіон-2016. Двоє протестувальників отримали ножові поранення, ще декілька — переломи та забої.

14 вересня 2018 року депутати Полтавської міської ради на позачерговій сесії визнали незадовільною роботу мера Олександра Мамая і достроково припинили його повноваження.

Що стосується народного депутата ВР VIII скликання Сергія Капліна, то він відомий конфліктом навколо Соціалістичної партії України та скандалом з Олександром Мамаєм. 18 листопада 2014 року в ході акції протесту, що проходила біля будівлі Полтавської міськради, Каплін сокирою вирубав двері в кабінет мера Полтави Мамая та обсипав сіллю приміщення. Він пояснив свої дії тим, що "від народу ні за якими дверима ніколи не сховаєшся" і додав: "Рубаю вікно до Мамая, як Петро I рубав вікно в Європу ".

18 липня 2017 року Сергій Каплін побився з депутатом Ігорем Мосійчуком поруч з будівлею Печерського суду. Інцидент стався під час мітингу, організованого Капліним проти Радикальної партії Олега Ляшка.

Переможцю виборів Дмитру Нальотову 34 роки, працює в сфері туризму.

"Моє життя і бізнес багато в чому пов'язані з туризмом, починаючи від спелеотуризму і роботи інструктором на гірськолижних курортах, закінчуючи побудовою компаній в сфері розвитку туристичних регіонів і курортів. Я досить багато подорожував по світу і якийсь час прожив в Грузії, а в 2013 втратив бізнес в Криму. Все це дало мені розуміння: багато процесів в нашій країні йдуть, м'яко кажучи, неправильно. Все, що знаю і вмію, хочу застосувати, займаючись законотворчістю в профільному комітеті, якщо така діяльність може бути корисна", - написав він в соцмережі facebook, коли прийняв пропозицію балотуватися в парламент від політичної партії "Слуга народу".