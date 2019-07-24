На Полтавщині Мамай та Каплін програли кандидату від "Слуги народу"
Відомості про підрахунок голосів виборців оприлюднено на сайті ЦВК.
За Дмитра Нальотова віддали голоси 31 217 виборців, або 41,97%.
Самовисуванці Мамай та Каплін набрали 12 717 та 8 013 голосів відповідно.
Колишній міський голова Полтави Олександр Мамай запам’ятався декількома скандалами на посаді. Зокрема, в серпні 2013 року полтавці, не задоволені рішенням міськвиконкому про підвищення комунальних тарифів, взяли штурмом будівлю Полтавського міськвиконкому, після чого тарифи довелося скасувати. За каденції Олександра Мамая в Полтаві почався процес забудови історичної частини міста, який вилився у "криваву арку". Під час протистояння 4 квітня 2017 року на учасників акції протесту проти забудівлі арки напало близько 30 тітушок, пізніше виявилось, що вони є представниками охоронної фірми Скорпіон-2016. Двоє протестувальників отримали ножові поранення, ще декілька — переломи та забої.
14 вересня 2018 року депутати Полтавської міської ради на позачерговій сесії визнали незадовільною роботу мера Олександра Мамая і достроково припинили його повноваження.
Що стосується народного депутата ВР VIII скликання Сергія Капліна, то він відомий конфліктом навколо Соціалістичної партії України та скандалом з Олександром Мамаєм. 18 листопада 2014 року в ході акції протесту, що проходила біля будівлі Полтавської міськради, Каплін сокирою вирубав двері в кабінет мера Полтави Мамая та обсипав сіллю приміщення. Він пояснив свої дії тим, що "від народу ні за якими дверима ніколи не сховаєшся" і додав: "Рубаю вікно до Мамая, як Петро I рубав вікно в Європу ".
18 липня 2017 року Сергій Каплін побився з депутатом Ігорем Мосійчуком поруч з будівлею Печерського суду. Інцидент стався під час мітингу, організованого Капліним проти Радикальної партії Олега Ляшка.
Переможцю виборів Дмитру Нальотову 34 роки, працює в сфері туризму.
"Моє життя і бізнес багато в чому пов'язані з туризмом, починаючи від спелеотуризму і роботи інструктором на гірськолижних курортах, закінчуючи побудовою компаній в сфері розвитку туристичних регіонів і курортів. Я досить багато подорожував по світу і якийсь час прожив в Грузії, а в 2013 втратив бізнес в Криму. Все це дало мені розуміння: багато процесів в нашій країні йдуть, м'яко кажучи, неправильно. Все, що знаю і вмію, хочу застосувати, займаючись законотворчістю в профільному комітеті, якщо така діяльність може бути корисна", - написав він в соцмережі facebook, коли прийняв пропозицію балотуватися в парламент від політичної партії "Слуга народу".