Одеський ресторатор Леонов переміг на "окрузі Ківалова"

Власник низки ресторанів Олексій Леонов здобув переконливу перемогу над чинним народним депутатом Сергієм Ківаловим, що близько двадцяти років користувався підтримкою виборців Приморського району Одеси.

Дані про результати голосування оприлюднені на сайті ЦВК.

За даними обробки 100% протоколів по Київському одномандатному округу №134 Одеси, представника "Слуги народу" Леонова підтримали на виборах 27 255 виборців, або 40,21% тих, що взяли участь у голосуванні.

За самовисуванця Ківалова проголосували 21 442 виборців, або 31,63%, а "двійника" переможця виборів по цьому округу - Євгена Леонова - підтримали 3 496 одеситів, або 5,15%.

Варто зазначити, що Ківалов уже привітав з перемогою свого суперника Олексія Леонова.