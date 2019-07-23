Вінник, який повідомляв про незаконне збагачення Рябошапки, у Раду не проходить

Народний депутат з Херсонщини Іван Вінник, у якого у минулому був конфлікт з можливим кандидатом на посаду генерального прокурора Русланом Рябошапкою, у парламент не проходить.

Про розклад сил на окрузі свідчать дані ЦВК.

Вінник (фракція БПП у парламенті восьмого скликання), який балотувався як самовисуванець у Херсонській області на одномандатному виборчому окрузі №184, посів лише третє місце, здобувши 10,64% голосів виборців.

У цьому окрузі переміг самовисуванець, депутат облради (фракція БПП) Ігор Колихаєв. Це єдиний з п’яти округів в області, де перемогу здобув не представник політичної партії "Слуга народу".

Як повідомляли ЗМІ, прокуратура міста Києва у 2016 році відкривала кримінальне провадження за зверненням народного депутата Івана Вінника щодо незаконного збагачення члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки. Рябошапка пояснив, що справді отримав кошти від ПРООН, тому що працював експертом цієї організації за контрактами, і відповідно ПРООН перахувала йому кошти за послуги.