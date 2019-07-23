Четверо народних депутатів із Запорізької області не пройшли до Ради

Народний депутат з Мелітополя Євген Балицький, відомий своїми проросійськими поглядами, програв на виборах до парламенту меру Мелітополя Сергію Міньку.

Як інформує сайт ЦВК, обидва балотувалися як самовисуванці по одномандатному округу № 80. Балицький отримав 29,50% голосів виборців, а Мінько - 33,13%.

Ще троє народних депутатів VIII скликання від Запоріжжя віддали мандати представникам політсили "Слуга народу".

Так, Володимир Бандуров, який балотувався по 79-му округу від партії "Опозиційна платформа - За життя!", програв адвокату, яку висунула партія "Слуга народу", Юлії Яцик. Бандуров часто привозив на округ відомих артистів, нещодавно навіть надіслав на ім'я Президента Володимира Зеленського петицію про надання Енергодару та іншим містам-супутникам АЕС спеціального статусу, регулярно працював на окрузі, але тим не менш, з перевагою майже в 15% перемогла кандидатка від "Слуги народу". Яцик набрала 38,45% голосів, Бандуров - 24,28%.

На 82-му окрузі нардеп VIII скликання Вадим Кривохатько з величезним розривом програв безробітній Марині Нікітіній. 33-річна Нікітіна родом з Гуляйполя, обіцяла у своїй передвиборній програмі "домагатися від уряду прозорого механізму ремонту доріг", а також "докладе максимум зусиль, щоб зупинити скорочення у лікарнях". 40,43% виборців віддали їй свої голоси, за Кривохатько проголосували 20,96% виборців.

Ще один запорізький народний депутат - будівельник Петро Сабашук залишився практично без підтримки виборців. Він балотувався по 74-му округу, отримав всього лише 4,57% голосів. Тоді як за кандидата від політпартії "Слуга народу" Геннадія Касая проголосувало 43,96%. Касай є людиною з команди керівника ПАТ «Мотор Січ», В'ячеслава Богуслаєва і працює директором ДС "Юність", який належить заводу "Мотор Січ".

Як повідомлялося, народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань, почесний президент підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв програє вибори кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі на одномандатному виборчому окрузі № 77 у Запорізькій області.