Голосування на одній із дільниць Закарпаття визнали недійсним — ОПОРА
Про це повідомляють в ОПОРІ Закарпаття.
“На виборчій дільниці №210489, яка знаходиться в селищі Солотвино Тячівського району (округ №72, центр - Тячів), за даними сайту Центральної виборчої комісії, результати голосування по мажоритарному округу визнано недійсними”, - йдеться в повідомленні.
За інформацією із ОВК №72, на дільниці №210489 у день виборів бюлетені отримали 250 осіб, а 61 виборець, який змінював місце голосування без зміни виборчої адреси, отримав бюлетень для голосування в одномандатному виборчому округу. Кажучи іншими словами, 61 виборець, який міг голосувати лише за партійні списки, отримав і бюлетені за кандидатів-мажоритарників.
За словами члена ОВК Івана Деяка, члени дільничної виборчої комісії самі визнали голосування по одномандатному округу на своїй дільниці недійсним та склали відповідний акт.
Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 92 Закону України «Про вибори народних депутатів», дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результат.