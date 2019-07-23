Голосування на одній із дільниць Закарпаття визнали недійсним — ОПОРА

На виборчій дільниці №210489, яка знаходиться в селищі Солотвино Тячівського району (округ №72, центр — Тячів) голосування по мажоритарному округу визнано недійсним.

Про це повідомляють в ОПОРІ Закарпаття.

“На виборчій дільниці №210489, яка знаходиться в селищі Солотвино Тячівського району (округ №72, центр - Тячів), за даними сайту Центральної виборчої комісії, результати голосування по мажоритарному округу визнано недійсними”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією із ОВК №72, на дільниці №210489 у день виборів бюлетені отримали 250 осіб, а 61 виборець, який змінював місце голосування без зміни виборчої адреси, отримав бюлетень для голосування в одномандатному виборчому округу. Кажучи іншими словами, 61 виборець, який міг голосувати лише за партійні списки, отримав і бюлетені за кандидатів-мажоритарників.

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За словами члена ОВК Івана Деяка, члени дільничної виборчої комісії самі визнали голосування по одномандатному округу на своїй дільниці недійсним та склали відповідний акт.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 92 Закону України «Про вибори народних депутатів», дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результат.