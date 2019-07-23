Глава МЗС Латвії: На Зеленському - велика відповідальність, оскільки люди чекають змін
Таку думку на латвійському телебаченні висловив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич, повідомляє Delfi.
"Боюся, що в якийсь момент, якщо вони (зміни - ред.) не будуть реалізовані швидко, то в суспільстві стрімко настане важке розчарування", - сказав міністр.
За словами Ринкевича, на Зеленському зараз лежить величезна відповідальність, оскільки суспільство чекає змін. "Це дуже небезпечна ситуація, коли такі високі і суперечливі очікування", - підкреслив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
Станом на ранок вівторка Центральна виборча комісія опрацювала 92,55% електронних протоколів за підсумками голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43,11% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,03%, ВО "Батьківщина" - 8,18%, "Європейська солідарність" - 8,15%, "Голос" - 5,87%. Решта партій не проходить до Верховної Ради.
Фото: LETA.