Міністр екології та футболіст — серед аутсайдерів виборів на Львівщині
Про це свідчать дані сайту ЦВК.
За результатами опрацювання 100 відсотків протоколів по виборчому округу № 124, де балотувався Остап Семерак, переміг Юрій Камельчук від “Слуги народу”, за якого віддали голоси 12 188 осіб. Міністр екології опинився аж на сьомому місці. Набравши близько 7 тисяч голосів, він поступився кандидатам від “Свободи”, “Голосу”, “Батьківщини”, “Громадянської позиції” та самовисуванцям.
На третьому місці серед кандидатів у депутати по 118 виборчому округу, за результатами 99,28 опрацьованих протоколів, опинився відомий футболіст - володар Кубка УЄФА 2009 у складі донецького “Шахтаря”, колишній гравець національної збірної України, учасник Євро-2016 Артем Федецький, який є кандидатом від “Слуги народу”. Він набрав 10 985 голосів і поступився представникам від “Голосу” Галині Васильченко (28 064 голоси) та депутату ВР минулого скликання бізнесмену Богдану Дубневичу, який балотувався як самовисуванець і набрав 26 822 голоси.
За словами самого Федецького, балотуватися у депутати ВР йому запропонував Президент Зеленський, з яким футболіст знайомий багато років. Тому він сприйняв цю пропозицію позитивно.