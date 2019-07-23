Міністр екології та футболіст — серед аутсайдерів виборів на Львівщині

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак та відомий футболіст Артем Федецький, які балотувалися на Львівщині, програли на виборах до парламенту.

Про це свідчать дані сайту ЦВК.

За результатами опрацювання 100 відсотків протоколів по виборчому округу № 124, де балотувався Остап Семерак, переміг Юрій Камельчук від “Слуги народу”, за якого віддали голоси 12 188 осіб. Міністр екології опинився аж на сьомому місці. Набравши близько 7 тисяч голосів, він поступився кандидатам від “Свободи”, “Голосу”, “Батьківщини”, “Громадянської позиції” та самовисуванцям.

На третьому місці серед кандидатів у депутати по 118 виборчому округу, за результатами 99,28 опрацьованих протоколів, опинився відомий футболіст - володар Кубка УЄФА 2009 у складі донецького “Шахтаря”, колишній гравець національної збірної України, учасник Євро-2016 Артем Федецький, який є кандидатом від “Слуги народу”. Він набрав 10 985 голосів і поступився представникам від “Голосу” Галині Васильченко (28 064 голоси) та депутату ВР минулого скликання бізнесмену Богдану Дубневичу, який балотувався як самовисуванець і набрав 26 822 голоси.

За словами самого Федецького, балотуватися у депутати ВР йому запропонував Президент Зеленський, з яким футболіст знайомий багато років. Тому він сприйняв цю пропозицію позитивно.