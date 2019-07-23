На Прикарпатті лишилися без мандата брат директора "Буковелю" і міністр Насалик

В одномандатному виборчому округу №85 (з центром у Калуші) виборці віддали перевагу кандидату від «Слуги народу» Едуарду Прощуку, залишивши без мандата брата директора «Буковелю» Віктора Шевченка та міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Такі дані оприлюднив сайт ЦВК після опрацювання 100% протоколів з усіх 166-ти дільниць округу.

Заступник голови споживспілки Івано-Франківської області 37-річний Едуард Прощук отримав 21 264 (30,65%) голосів виборців. За народного депутата України Віктора Шевченка віддали голоси 20 110 осіб (28,98%), а Ігор Насалик отримав 16 746 голосів (24,13).

Прощук родом з Калуша, там його знають як підприємця у другому поколінні. За фахом – фінансист. Народився в родині, яка понад 20 років випікає хліб. З дитинства займався вільною боротьбою, майстер спорту, опікується розвитком спорту на Прикарпатті і створив тут кілька спортивних шкіл та клубів.

Сам директор «Буковелю» Олександр Шевченко спочатку отримав реєстрацію від ЦВК, як кандидат, а потім подав заяву, щоб її зняти. Пояснив тим, що знімається на користь представника партії "Слуга народу", молодого юриста Андрія Сторожука, який пізніше програв представнику партії "Свобода".

Варто зауважити, що у парламенті восьмого скликання народними депутатами були директор курорту "Буковель" Олександр Шевченко та його брат Віктор. Цього разу до парламенту проходить Ігор Фріс, якого знають як юриста-консультанта Олександра Шевченка. Фріс переміг на одномандатному виборчому окрузі №84, на якому балотувався від партії «Слуга народу».