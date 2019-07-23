ЦВК опрацювала майже 90% протоколів: "Батьківщина" наздоганяє "ЄС"

Центральна виборча комісія опрацювала 88.66% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43.03% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12.92%, "Європейська солідарність" – 8.22%, ВО "Батьківщина" – 8.18%, "Голос" – 5.97%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 3.96%, у партії "Сила і честь" - 3.8% голосів, "Опозиційного блоку" — 3.09%.

В "Української стратегії Гройсмана" — 2.32%, партії Шарія — 2.26%, ВО "Свобода" — 2.20%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.