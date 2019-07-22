На Харківщині переміг кандидат від "Слуги народу", бізнес-партнер сім'ї Зайцевої

У райцентрі Дергачі Харківської області найбільше голосів зібрав представник партії "Слуга народу" Євгеній Броварників, за повідомленнями ЗМІ - бізнес-партнер рідних Олени Зайцевої, фігурантки справи про ДТП 18 жовтня 2017 року, де на місці загинули п'ятеро, шостий померла в лікарні і постраждали 11 людей.

Про факт перемоги Євгена Пивоварова повідомляє сайт Центральної виборчої комісії (ЦВК).

За даними ЦВК, за результатами підрахунку 100% бюлетенів у 175-му одномандатному виборчому окрузі (Дергачі) найбільше голосів виборців - 43,95% голосів (29949 громадян) - зібрав висуванець партії "Слуга народу" Євгеній Броварників.

Пивоваров переміг Володимира Кацубу - кандидата від партії "Опозиційний блок", який зібрав на виборах 19,39% голосів виборців (13217 громадян).

Євгеній Броварників - доктор технічних наук, професор Харківської академії громадського харчування і торгівлі, відомий своєю підприємницькою та благодійною діяльністю. Велика частина благодійних акцій під його керівництвом проходила на території Дергачів. Він не вважає себе політиком і, за його словами, вирішив стати депутатом ВР для досягнення миру, рівноправності всіх перед законом і побудови реальної конкурентоспроможної економіки.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова автомобіль Lexus під керуванням 20-річної студентки Олени Зайцевої виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора і врізався в Volkswagen Touareg під керуванням 49-річного підприємця Геннадія Дронова, який рушив з місця на жовтий сигнал. В результаті автомобіль Зайцевої відкинуло на групу пішоходів на тротуарі. П'ятеро загинули на місці, шоста померла в лікарні, постраждали 11 осіб.

Читайте також: Інформація про замінування 14 виборчих дільниць у Харкові не підтвердилося

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до десяти років позбавлення волі кожного і ще до 3-х років позбавлення права керування автотранспортом.

26 березня адвокат Олени Зайцевої Юлія Плетньова в апеляційній скарзі попросила суд пом'якшити покарання Зайцевої до 5 років позбавлення волі та 2 років позбавлення права керувати автотранспортом, а також звільнити її від основного покарання з іспитовим строком на розсуд суду.

1 квітня кримінальну справу Зайцевої та Дронова надійшло в Харківський апеляційний суд для оскарження вироку.

Що стосується сім'ї Олени Зайцевої, то, за повідомленнями ЗМІ, її вітчим - великий бізнесмен, він не вважає її винною.