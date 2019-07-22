Посли країн G7 вітають конкурентні вибори в Україні

Посли країн G7 вважають позачергові вибори до Верховної Ради України такими, що відбулися на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод.

Відповідне повідомлення вони розмістили у Twitter.

“Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою. Ми очікуємо рекомендації БДІПЛ (Бюро ОБСЄ з демократичних інституцій та прав людини) та заохочуємо до розгляду шляхів їхнього впровадження”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.