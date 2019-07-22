ЦВК опрацювала 82% е-протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 82,17% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 42,90% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,95%, "Європейська солідарність" – 8,31%, ВО "Батьківщина" – 8,11%, "Голос" – 6,05%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,90%, у партії "Сила і честь" - 3,80% голосів, "Опозиційного блоку" — 3,15%.

У партії Шарія — 2,29%, "Української стратегії Гройсмана" - 2,28%, ВО "Свобода" — 2,21%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.