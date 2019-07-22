Вибори Ради: Штати вітають високу оцінку ОБСЄ

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявляє, що виборчий процес в Україні пройшов з повагою до основних свобод.

"Ми вітаємо початкову оцінку Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ виборів до Верховної Ради і вітаємо український народ з виборчим процесом, що пройшов з повагою до основних свобод", – таке повідомленні посольство виклало у Тwitter.

Також у посольстві США привітали зусилля української влади та правоохоронців із забезпечення українців можливістю безпечного здійснення своїх демократичних прав.