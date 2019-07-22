Вибори в Україні варті довіри — міжнародні спостерігачі

Позачергові вибори до Верховної Ради, які відбулися 21 липня, були змагальними і такими, що підтверджують демократичний поступ.

Про це йдеться у попередній заяві делегації Національного демократичного інституту (НДІ) зі спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні, що є в розпорядженні Укрінформу.

“Утретє впродовж останніх чотирьох місяців в Україні відбулися вибори, які були змагальними та вартими довіри і підтвердили демократичний поступ, згідно з оцінкою делегації високоповажних міжнародних спостерігачів НДІ”, - йдеться у повідомленні.

Голова делегації - колишній прем’єр-міністр Ірландії і посол Європейського Союзу в США Джон Братон — зазначив, що демократичний характер цих виборів забезпечує міцну основу для досягнення консенсусу, необхідного для формування уряду і початку процесу проведення реформ.

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“Нова партія більшості чи коаліція повинні працювати над залученням інших політичних партій, а також враховувати поради як новообраних, так і досвідчених політиків”, - вважає він.

Директорка програми регіону Євразії Національного демократичного інституту Лора Джуетт наголосила, що попри війну та дуже стислі строки державні службовці, органи адміністрування виборів, політичні партії, кандидати, спостерігачі та громадяни об’єднали зусилля щодо забезпечення процесу, який відповідає законам України, міжнародним стандартам і відображає волю виборців.

Серед рекомендацій місії спостереження - доопрацювати Виборчий кодекс, ухвалений перед позачерговими виборами народних депутатів України; підтвердити гендерні квоти та забезпечити механізм їх реалізації до ухваленого Виборчого кодексу; полегшити голосування для ВПО, інших внутрішніх мігрантів та громадян, зареєстрованих на непідконтрольних територіях; переглянути законодавство, що регулює фінансування виборчих кампаній; забезпечити повне фінансування Суспільного мовника.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).