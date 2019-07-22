В Україні “просідає” законодавча база фінансування виборчих кампаній - міжнародні спостерігачі

Наявна законодавча база у питанні фінансування виборчих кампаній в Україні не забезпечує прозорість та підзвітність.

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті Парламентської асамблеї ОБСЄ заяві міжнародної місії зі спостереження за позачерговими парламентськими виборами в Україні.

"Існуюча законодавча база щодо фінансування кампаній не забезпечує прозорості та підзвітності, попри невелику кількість змін до законодавства, прийнятих після останніх парламентських виборів в Україні", - йдеться у заяві.

Як зазначається, наразі така ситуація дозволяє великим донорам "неправомірно впливати на політику".

"Вибори проходили ефективно та професійно, виборчі органи подолали виклики, що виникли внаслідок встановлення правил та строків. Разом з тим, політичні партії замінили значну кількість членів виборчих комісій на місцевому рівні напередодні самих виборів, підриваючи стабільність та ефективність їхньої роботи", - йдеться у заяві.

Місія спостереження є спільним проєктом Бюро ОБСЄ з демократичних інституцій та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ), Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

Міжнародна місія зі спостереження за виборами для дострокових парламентських виборів складалася з 811 спостерігачів з 45 країн, у тому числі 719 експертів з БДІПЛ, довгострокових та короткострокових спостерігачів, 60 парламентарів та співробітників ПА ОБСЄ, 17 від ПА НАТО, та 15 від Європейського Парламенту.