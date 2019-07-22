Представники ЦВК 13 країн заявили про добру організацію виборів в Україні
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.
Зокрема, Голова Центральної виборчої комісії Грузії Тамар Жванія зазначила, що, на її думку, позачергові парламентські вибори в Україні пройшли на досить високому рівні. "Ми переконалися, що українські виборці робили свій вибір абсолютно вільно", - заявила Жванія.
Вона також додала, що, враховуючи чималу територію України і велику кількість виборчих дільниць, швидкість введення в ЄІАС "Вибори" відомостей протоколів про підрахунок голосів виборців, яка демонструється на даний час, приємно вражає та свідчить про чудову організацію роботи, зокрема, і Центральною виборчою комісією.
Високо оцінив організацію виборчої кампанії в Україні й віцепрезидент Незалежної виборчої комісії Йорданського Хашимітського Королівства Зухейр Абу Фарес. "Мені довелося спостерігати за виборами в багатьох країнах світу, тож є з чим порівнювати. Відтак, можу впевнено заявити, що стандарти, за якими пройшли вибори в Україні, відповідають найкращим міжнародним практикам. Так, під час відвідання деяких виборчих дільниць у нас виникали певні зауваження. Але це були дрібні технічні моменти, які жодним чином не могли вплинути на процес волевиявлення ваших громадян".
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, яка під час візиту провела серію зустрічей з представниками делегацій і презентувала основні статистичні дані виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів, підкреслила, що "дуже вдячна за підтримку Комісії в такий напружений період, за яким наразі спостерігає весь світ. Впевнена, що проведений час в Україні став корисним для гостей, а отримана інформація знайде своє відображення і в роботі їхніх виборчих органів".