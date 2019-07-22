Представники ЦВК 13 країн заявили про добру організацію виборів в Україні

28 представників центральних виборчих органів з 13 держав, які відвідали Україну для спостереження за позачерговими виборами народних депутатів, заявили про прекрасну організацію виборчого процесу.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

Зокрема, Голова Центральної виборчої комісії Грузії Тамар Жванія зазначила, що, на її думку, позачергові парламентські вибори в Україні пройшли на досить високому рівні. "Ми переконалися, що українські виборці робили свій вибір абсолютно вільно", - заявила Жванія.

Вона також додала, що, враховуючи чималу територію України і велику кількість виборчих дільниць, швидкість введення в ЄІАС "Вибори" відомостей протоколів про підрахунок голосів виборців, яка демонструється на даний час, приємно вражає та свідчить про чудову організацію роботи, зокрема, і Центральною виборчою комісією.

Високо оцінив організацію виборчої кампанії в Україні й віцепрезидент Незалежної виборчої комісії Йорданського Хашимітського Королівства Зухейр Абу Фарес. "Мені довелося спостерігати за виборами в багатьох країнах світу, тож є з чим порівнювати. Відтак, можу впевнено заявити, що стандарти, за якими пройшли вибори в Україні, відповідають найкращим міжнародним практикам. Так, під час відвідання деяких виборчих дільниць у нас виникали певні зауваження. Але це були дрібні технічні моменти, які жодним чином не могли вплинути на процес волевиявлення ваших громадян".

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Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, яка під час візиту провела серію зустрічей з представниками делегацій і презентувала основні статистичні дані виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів, підкреслила, що "дуже вдячна за підтримку Комісії в такий напружений період, за яким наразі спостерігає весь світ. Впевнена, що проведений час в Україні став корисним для гостей, а отримана інформація знайде своє відображення і в роботі їхніх виборчих органів".