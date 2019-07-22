ЦВК опрацювала 70% електронних протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 70,49% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 42,68% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,04%, "Європейська солідарність" – 8,41%, ВО "Батьківщина" – 8,03%, "Голос" – 6,17%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Так, у Радикальної партії Олега - Ляшка 3,84%, у партії "Сила і честь" - 3,76% голосів, "Опозиційного блоку" — 3,23%.

У партії Шарія — 2,31%, ВО "Свобода" — 2,24%, "Української стратегії Гройсмана" - 2,21%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).