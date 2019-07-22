Савченко набрала на Донбасі лише вісім голосів

Лише вісім голосів набрала на Донбасі Надія Савченко, яка балотувалася на одномандатному виборчому окрузі №51 від Політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Про це свідчать Відомості про підрахунок голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №51 сайту ЦВК.

На двох дільницях округу балотувалося 26 кандидатів. Надія Савченко зайняла в рейтингу голосувань восьмий рядок з вісьма голосами, або 1,20%.

Найбільшу кількість голосів — 220, або 33,03% отримав самовисуванець і пенсіонер Олександр Ковальов, який проживає в Києві. На другому місці - голова Зайцевської селищної військово-цивільної адміністрації Володимир Весьолкін. За нього проголосували 124 виборці, або 18,61%.

Сам Весьолкін прокоментував це так: "Абсолютно чужа людина, дагестанської національності, в моєму рідному Зайцеве набрав голосів більше, ніж я. Він взагалі не вкладав гроші в селище або хоча б перспективу його розвитку. Він просто роздав 10000 грн", - зазначив він в соцмережі Facebook.

Переможець Олександр Ковальов народився 7 жовтня 1967 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві.

11 самовисуванці на окрузі №51 отримали 0 голосів.

Одномандатний виборчий округ №51 включає в себе селище міського типу Зайцеве Бахмутського району, межує з м. Горлівка.