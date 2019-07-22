На Миколаївщині висуванець "Слуги народу" перемагає з відривом понад 30%

На Миколаївщині позачергових парламентських виборах у 131 ОВО за результатами підрахунку 91% електронних протоколів лідирує висуванець політичної партії "Слуга народу" Артем Чорноморов.

Йому віддали свої голоси понад 43% виборців, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

На другому місці з результатом 10,6% - самовисуванець Анатолій Гасюк.

Одіозна ексрегіоналка Олена Бондаренко, яка висувалася від «Опозиційного блоку» - наразі на четвертому місці, за неї віддали 7,65% голосів.

Кіборг, захисник Донецького аеропорту, один з героїв книги «Аеропорт», а донедавна голова Березанської райдержадміністрації і висуванець від партії "Європейська солідарність" Сергій Танасов - на шостому місці з результатом 3,54%.

Потенційний переможець перегонів у мажоритарному 131 окрузі народився в місті Южноукраїнську, зараз проживає в Миколаєві, має вищу освіта і є генеральним директором ТОВ "СмартАгрі". Йому 31 рік.

Наразі у всіх шести округах Миколаївської області лідирують висуванці від «Слуги народу». Проте, у більшості округів нині опрацьовано від 32 – до 48 відсотків протоколів, підрахунок триває.