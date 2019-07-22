На Вінниччині до Ради повторно проходять лише двоє з восьми мажоритарників

На Вінниччині повторно потрапляють до парламенту лише двоє з восьми мажоритарників - самовисуванці Петро Юрчишин та Микола Кучер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

З восьми народних депутатів-мажоритарників від Вінниччини за попередніми даними ЦВК до парламенту повторно проходять лише двоє кандидатів у народні депутати – самовисуванці Микола Кучер та Петро Юрчишин.

Так, Юрчишин за результатами 48% опрацьованих Центрвиборчкомом електронних протоколів, лідирує з великим відривом в окрузі №13. Наразі він набирає 38,82% голосів, випереджаючи свого найближчого суперника – висуванця партії "Слуга народу" Юрія Максименка на 14%.

Самовисуванець Микола Кучер з різницею у 15% випереджує кандидата від "Слуги народу" Олександра Коваля в окрузі №17. Наразі ЦВК опрацювала 32,24% електронних протоколів, які надійшли з цього округу.

Обидва кандидати-лідери цих виборчих перегонів на парламентських виборах 2014 року також балотувалися як самовисуванці. Після обрання народними депутатами входили до фракції партії "Блок Петра Порошенка".

Народний депутат Сергій Кудлаєнко ("БПП"), який попередніх виборів пройшов до ВР за партійними списками, цього разу балотувався як самовисуванець в окрузі №11. Наразі він на другому місці за кількістю набраних голосів і поступається лідеру майже 6%.

Депутат від "БПП" Іван Мельничук на своєму мажоритарному окрузі №14 перебуває лише на четвертій позиції.

Депутат-мажоритарник від "БПП", а нині самовисуванець, Іван Спориш в окрузі №15 аж шостий, його колега Юрій Македон в окрузі №16 – на третьому місці.

Руслан Демчак, який у 2014 році пройшов до ВР, як мажоритарник в окрузі №18, за підсумками голосування 21 липня поки що другий, але поступається лідеру кількістю голосів майже удвічі – 16.92% проти 31,51%.

Олександр Домбровський, який 2014 року на виборах до ВР переміг в окрузі №11, та Олексій Порошенко, обраний нардепом в окрузі №12, цього разу до парламенту у Вінниці не балотувалися.