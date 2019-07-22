Партія Зеленського отримала мандат для проведення реформ в Україні – Politico

Партія "Слуга народу" нового Президента України Володимира Зеленського отримала широкий мандат для здійснення реформ в Україні

Про це за підсумками парламентських виборів, що відбулися в Україні минулої неділі, пише європейська версія видання Politico.

"Партія колишнього коміка, Президента Володимира Зеленського отримала вирішальну перемогу на парламентських виборах в Україні, що відбулися цієї неділі, зміцнивши позиції "політичного новачка" в утриманні влади та надавши йому широкий мандат для проштовхування реформ у країні, що уражена війною", - зазначає автор публікації.

Видання нагадує, що Зеленський переміг на хвилі гніву громадськості, яка була викликана відсутністю прогресу у подоланні масштабної корупції, тривалою війною, а також низькими стандартами життя, що дозволило політику виграти президентські вибори у квітні. Після перемоги, вже на посаді Президента, він розпустив парламент та закликав до проведення дострокових виборів, щоб скористатися цим імпульсом. За попередніми результатами, за підсумками виборів, партія "Слуга народу" набрала 42 відсотки голосів.

Автор видання стверджує, що, незважаючи на переконливу перемогу на виборах, партія "Слуга народу" не матиме більшості в парламенті, що означає перспективу формування правлячої коаліції. Ще чотири партії подолали 5-відсотковий бар’єр, включаючи "Опозиційну платформу - За життя", "Європейську солідарність", "Батьківщину" та "Голос".

Парламентська коаліція після формування буде відповідати за затвердження нового прем’єр-міністра, а також більшості міністерських позицій в уряді. Президент Зеленський вже заявив, що хотів би бачити на посаді прем’єра "професійного економіста", якого поважають в Україні і за кордоном, але який до цього не займав цю позицію. Така ідея, за оцінкою автора, відповідає поширеній у суспільстві потребі щодо "нових облич".

Дмитро Шкурко, Брюссель