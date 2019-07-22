Партія "Слуга народу" перемогла у Молдові

Завершився підрахунок голосів на двох виборчих дільницях у Молдові - при Посольстві України в Кишиневі і в Консульстві в місті Бєльци.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Згідно з оприлюдненими даними виборчкому, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Із загальної кількості тих, хто проголосував (310 осіб) за неї віддали свої голоси 82 виборці.

На другому місці - «Опозиційний блок - За життя» (75), на третьому - партія «Європейська солідарність» (44), а на четвертому - партія «Голос», яка набрала 29 голосів. Трохи відстає від неї партія Шарія, за яку проголосували 25 осіб.

На виборчих дільницях спостерігалася дуже низька явка виборців. Із внесених до списків виборців (виборча дільниця в Посольстві України - 51 тисяча і Консульство в Бєльцях -15 тисяч) проголосували 310 осіб.

Як повідомлялося, в неділю, 21 липня, в Україні пройшли позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять партій - «Слуга народу» (42,2%), «Опозиційна платформа - За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) і «Голос» (6,5%).