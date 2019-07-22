У Нідерландах перемогла партія "Європейська солідарність"

У Гаазі, на закордонній виборчій дільниці № 900058, найбільше голосів здобула політична партія "Європейська солідарність" – 251. На другому місці "Голос" – 161 і третє отримала "Слуга народу"- 70.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Загалом на дільниці у Гаазі взяли участь у голосуванні 578 виборців. В списку було 1880 людей. На дільниці перебувало двоє спостерігачів. У Нідерландах одна виборча дільниця — у Гаазі — тож українці з'їжджалися до неї з усієї країни.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тисячі кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.