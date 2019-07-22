Литвин перемагає, а Розенблат та Пашинський програють в округах на Житомирщині

В одномандатних виборчих округах в Житомирській області лідирують четверо кандидатів у народні депутати від “Слуги народу” та двоє самовисуванців.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Так, в окрузі №62 після підрахунку 40% протоколів найбільше голосів отримує висуванець “Слуги народу” Ігор Герасименко (47,02%). Далі йдуть кандидатка від партії "Опозиційна платформа – За життя" Наталія Леонченко з результатом 7,92% та ексголова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич із 7,38%. Чинний народний депутат, самовисуванець Борислав Розенблат займає 4 місце, набравши 6,89%.

В окрузі №63 після опрацювання 33,77% лідирує представник “Слуги народу” Богдан Кицак, який набрав 43,90% і випередив народного депутата Олександра Ревегу (14,76%) та висуванця “Батьківщини” Анатолія Шаповала (11,26%).

В окрузі №64 за результатом підрахунку 34,44% протоколів перше місце займає висуванець “Слуги народу” Вячеслав Сігачов (28,93%), який обійшов народних депутатів, самовисуванців Володимира Арешонкова (25,82%) та Сергія Пашинського (17,59%).

В окрузі №65 після опрацювання 14,02% протоколів лідирує самовисуванець, народний депутат Володимир Литвин, який отримує 35,55% і перемагає кандидата від “Слуги народу” Дмитра Костюка, у якого 29,29% голосів.

В окрузі №66 із результатом 23,34% голосів лідирує після підрахунку 19,66% представниця “Слуги народу” Тетяна Грищенко. За нею йдуть самовисуванці Анатолій Павленко (21,48%) та Віталій Журавський (18,73%).

В окрузі №67 після підрахунку 25,80% голосів лідирує самовисуванець, народний депутат Віктор Развадовський із результатом 35,16%. Друге місце посідає кандидат від партії “Слуга народу” Сергій Кузьміних (32,20%).