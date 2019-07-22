Явка на останніх виборах в Раду стала найнижчою в історії

Українці на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня встановили історичний антирекорд за явкою, яка склала, за даними ЦВК, лише 49,8%.

Це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

Найактивнішими українці були у першому турі парламентських виборів у 1994 році. Тоді явка становила 75,6%.

У 1998 році явка на парламентських виборах була 71,78%; в 2002 році - 65,22%; в 2006 - 58,97%; у 2007 - 57,94%.

Через п’ять років, у 2012-му, явка на парламентських виборах становила 57,98%. На позачергових виборах у 2014 році прийшли проголосувати 52,42% виборців.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).