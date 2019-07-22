Українці у Франції підтримали "Європейську солідарність", "Голос" і "Слугу народу"

За результатами голосування громадян України на закордонній виборчій дільниці у Франції найбільшу підтримку здобули партії «Європейська солідарність», «Голос», «Слуга народу» і ВО «Свобода».

Такі дані дільничної виборчої комісії наводяться на сторінці консульства України у Франції у Facebook.

"За підсумками волевиявлення 574 виборців з 3686 внесених до списку на виборчій дільниці № 900102 політична партія «Європейська солідарність» отримала 34,9% голосів, політична партія «Голос» - 28%, політична партія «Слуга народа» - 19,2%, політична партія Всеукраїнське об`єднання «Свобода» - 5,8%, інші політичні сили - менше 5%", - йдеться у дописі.

Таким чином, явка виборців на цій дільниці становить 15,6%.

Наголошується, що вибори пройшли без порушень, із дотриманням чинного законодавства.

Серед спостерігачів був присутній представник Світового конгресу українців, уточнюється у дописі.

Закордонна виборча дільниця №900102 розташовувалася у приміщенні Культурно-інформаційного центру при Посольстві України у Франції.

Як повідомлялося, в Україні в неділю, 21 липня, відбулося голосування на дочасних парламентських виборах.

За результатами Національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).