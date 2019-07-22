Як проголосували полярники в Антарктиді

Громадяська мережа "Опора" оприлюднила результати голосування українських полярників на станції Вернадського в Антарктиді.

Дані протоколу отримала спостерігачка від ОПОРИ, зазначається на сторінці громадської організації у Facebook.

"Загалом проголосувало 12 виборців. З них двоє — за "Європейську солідарність", четверо — за "Слугу народу", п'ятеро — за "Голос". Один б'юлетень визнано недійсним", - йдеться у дописі.

Також уточнюється, що дільниця на станції Вернадського має номер №801052 і звітує про результати голосування 223 окружній комісії (в Україні округ охоплює частину Шевченківського району Києва).