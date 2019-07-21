У Сумах виборча комісія завчасно підписала протоколи про підрахунок голосів

У Сумах за фактом фальсифікації виборчої документації поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила керівник відділу комунікації поліції Сумської області Ельвіра Біганова.

«Встановлено, що головою та секретарем однієї з виборчих комісій достроково, до завершення процесу голосування, були підписані протоколи про підрахунок голосів виборців. Дане порушення було виявлено представниками Громадянської мережі ОПОРА спільно з поліціянтами», - зазначила Біганова.

На місце події виїхала і працює слідчо-оперативна група Сумського міського відділу поліції, яка розпочала першочергові слідчі дії та вилучила завчасно підписані протоколи.

Дії порушників правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 158 КК України (підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці до його заповнення).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.