У "Слузі народу" назвали кілька округів, де за даними екзитполів перемагають їх кандидати
Укрінформ
Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав деякі мажоритарні округи, де за даними екзитполів перемагають кандидати від політсили.
Про це він розповів на брифінгу в штабі партії "Слуга народу" після оголошення результатів екзитполів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Якщо є цікавість до мажоритарників, у нас є екзитполи по кількох округах, крім Києва", - сказав Корнієнко.
Так, за даними екзитполів, які навів Корнієнко, на 34-му окрузі перемагає Дмитро Чорний, місцевий активіст, на окрузі 30 - Анна Лічман, 26 - Кирило Нестеренко, 36 - Роман Каптєлов, на окрузі 100 - Ігор Мурдій.
Корнієнко зауважив, що спостерігачі від "Слуги народу" розпочали паралельний підрахунок голосів, і скоро буде більше інформації.
Фото: фейсбук, Слуга народу