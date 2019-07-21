В "Опозиційній платформі - За життя" задоволені результатами екзитполу

У штабі політсили "Опозиційна Платформи - За життя" задоволені результатами екзитполу, але критично ставляться до цифр.

Про це на брифінгу в штабі "Опозиційної платформи - За життя" сказав голова політсили Віктор Медведчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Опозиційна платформа "За життя". Спільний брифінг/ Фото: Геннадій Мінченко

"Безумовно ми, з урахуванням екзитполу, задоволені результатом, але до кінця не задоволені. Ми критично ставимося до того, що зроблено, до тих цифр. Все таки ці цифри екзит-полу ще на 18 годин, я думаю, вони ще зміняться", - сказав Медведчук.

Він наголосив, що політична сила повна ідей та планів, які має намір реалізувати в парламенті. "Це в мир в нашій країні, це кардинальні зміни економічного курсу, це поліпшення рівня добробуту", - сказав Медведчук.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах. За результатами Національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (43,9% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,5%), «Європейська солідарність» (8,9%), «Батьківщина» (7,6%) та «Голос» (6,3%).