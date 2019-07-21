У штабі "Слуги народу" святкують результати екзитполів

У штабі партії "Слуга народу" святкують перемогу за результатами оприлюднених екзитполів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Присутні у штабі зустріли оплесками результати екзит-полу телеканалу "1+1", за яким партія набрала 44,4%. Перед оприлюдненням екзитполу у штаб прибув Президент Володимир Зеленський.

"Кожен з нас - українець, ми вдячні народові України за підтримку. Дякуємо вам всім, давайте поаплодуємо народу України за велику довіру до нашої партії, до партії "Слуга народу". Я вже можу казати "Слуга народу", бачите, це після восьмої, це вже не агітація, тому я агітую сьогодні тільки за українців", - звернувся Зеленський зі сцени до присутніх у штабі.

Він подякував своїй команді: "Разумков - молодець, всі молодці". Президент також подякував західним спостерігачам за підтримку.

За його словами, це не тільки велика довіра, а й велика відповідальність - як для нього особисто, так і для команди. "Ми не підведемо українців", - запевнив Зеленський.

Як повідомляло агентство, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах.

За результатами Національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (43,9% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%), "Батьківщина" (7,6%) та "Голос" (6,3%).