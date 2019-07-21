Новий виборчий кодекс збільшить явку за кордоном на майбутніх виборах - Єльченко

Завдяки новому виборчому кодексу, який був нещодавно ухвалений Верховною Радою, на майбутніх виборах значно більше українців, які мешкають за кордоном, зможуть скористатися своїм виборчим правом, вважає постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Про це він розповів у коментарі журналістам на виборчій дільниці у Нью-Йорку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«На жаль, нині у нас в силу цілої низки об’єктивних та суб’єктивних обставин завжди голосують набагато менше за кордоном у відсотковому співвідношенні, ніж вдома. Я сподіваюся, що з ухваленням нового виборчого кодексу, ця кількість різко збільшиться», - заявив він.

Єльченко розповів, що йдеться про можливість голосування поштою, електронного голосування.

«Може не так швидко це буде, але я сподіваюся, що це все-таки наступить. І тоді буде не 5-7% голосування за кордоном, а хоча б половина від тієї кількості, яка голосує в Україні», - пояснив він.

На думку українського дипломата, важливий кожен голос, а «українці за кордоном також мають відчувати свою відповідальність за те, що відбувається у їхній власній країні».

У Сполучених Штатах Америки діють чотири виборчих дільниці: у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско. За кожною з них закріплено одразу декілька штатів.

Так на нью-йоркській дільниці до списку внесено 12049 виборців з дев’яти штатів, і для більшості з них для голосування треба подолати багато тисяч кілометрів, що робить явку значно нижчою, ніж в Україні. Станом на 12:00 за місцевим часом у Нью-Йорку проголосували 313 виборців, що становить 2,6% від усіх виборців.