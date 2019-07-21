Новий виборчий кодекс збільшить явку за кордоном на майбутніх виборах - Єльченко
Про це він розповів у коментарі журналістам на виборчій дільниці у Нью-Йорку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«На жаль, нині у нас в силу цілої низки об’єктивних та суб’єктивних обставин завжди голосують набагато менше за кордоном у відсотковому співвідношенні, ніж вдома. Я сподіваюся, що з ухваленням нового виборчого кодексу, ця кількість різко збільшиться», - заявив він.
Єльченко розповів, що йдеться про можливість голосування поштою, електронного голосування.
«Може не так швидко це буде, але я сподіваюся, що це все-таки наступить. І тоді буде не 5-7% голосування за кордоном, а хоча б половина від тієї кількості, яка голосує в Україні», - пояснив він.
На думку українського дипломата, важливий кожен голос, а «українці за кордоном також мають відчувати свою відповідальність за те, що відбувається у їхній власній країні».
У Сполучених Штатах Америки діють чотири виборчих дільниці: у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско. За кожною з них закріплено одразу декілька штатів.
Так на нью-йоркській дільниці до списку внесено 12049 виборців з дев’яти штатів, і для більшості з них для голосування треба подолати багато тисяч кілометрів, що робить явку значно нижчою, ніж в Україні. Станом на 12:00 за місцевим часом у Нью-Йорку проголосували 313 виборців, що становить 2,6% від усіх виборців.