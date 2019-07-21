У Нідерландах проголосувало вже понад 400 українців

У Нідерландах на виборах до Верховної Ради українці голосують менш активно, ніж на недавніх президентських виборах. Невисоку явку пояснюють сезоном відпусток.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступник голови дільничної виборчої комісії в Гаазі Ольга Потапчук.

"Станом на 16:30 за місцевим часом проголосувало понад 400 осіб, явка трохи менша, ніж була на президентських виборах, але голосування ще не завершилося. Можливо, вона збільшиться ближче до вечора. Усе проходить без інцидентів. Голосування відбувається у спокійному режимі", - каже Потапчук.

Голосування українців у Нідерландах / Фото: Шовікова Софія

Як і очікувалося, у Гаазі, на закордонній виборчій дільниці № 900058, що на території Посольства України в Нідерландах, кількість охочих проголосувати зросла після обіду. У Нідерландах одна виборча дільниця – у Гаазі. Тож, українці голосувати їдуть з усієї країни. Багато людей прийшло голосувати з дітьми, вдягнуті у вишиванки. Відкрито дільницю було вчасно.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тисяч кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисяч кандидатів в одномандатних виборчих округах.