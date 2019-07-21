У виборчому штабі партії "Слуга народу" постійно проходять панельні дискусії, також працює ігрова зона.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виборчий штаб партії "Слуга народу" розміщений у конгресно-виставковому центрі "Парковий" - у тому ж місці, де працював виборчий штаб Володимира Зеленського у двох турах президентських виборів.

У штабі працює ігрова зона з настільний тенісом та настільним футболом, тематична фотозона та шведський стіл.

У штабі грає музика. Кожні пів години проходять тематичні панельні дискусії, на яких кандидати у народні депутати від партії обговорюють пропозиції щодо реформування різних сфер.

Порівняно з президентськими виборами, у штабі працює значно менше журналістів та запрошених гостей.

У штабі "Слуги народу" - панельні дискусії та настільний теніс / Фото: Любімов Євген, Укрінформ

У штабі присутні кандидати у народні депутати від партії "Слуга народу". Періодично відбуваються брифінги керівника виборчого штабу "Слуги народу" Олександра Корнієнка, який розповідає про хід паралельного підрахунку голосів партією та дані спостереження за виборами. Також відбуваються включення з регіональних штабів партії.

Відразу після оголошення даних екзитполів о 20:00 очікується брифінг голови партії Дмитра Разумкова.