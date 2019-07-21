Поліція перевіряє інформацію про підкуп 170 виборців на Вінниччині
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.
"Слідчо-оперативною групою поліції перевіряється інформація щодо можливого підкупу виборців у Погребищенському районі. За попередніми даними, близько 170 місцевих жителів напередодні дня голосування отримали по 200 гривень за те, що проголосують за певного кандидата у народні депутати", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, за попередньою інформацією, що надійшла до поліції 21 липня, неподалік виборчої дільниці 54-річна жінка збирала підписи для підтвердження того, що люди проголосували за зазначеного кандидата.
На місце події виїхали поліцейські та затримали правопорушницю. У неї вилучили списки людей, які отримали гроші, та копії їх паспортів.
Наразі затримана надає покази слідчим. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Станом на 13.00 на Вінниччині у день голосування до поліції надійшло 23 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства.