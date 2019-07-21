Поліція перевіряє інформацію про підкуп 170 виборців на Вінниччині

На Вінниччині поліція перевіряє інформацію про підкуп 170 виборців у Погребищенському районі, які напередодні голосування отримали по 200 грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Слідчо-оперативною групою поліції перевіряється інформація щодо можливого підкупу виборців у Погребищенському районі. За попередніми даними, близько 170 місцевих жителів напередодні дня голосування отримали по 200 гривень за те, що проголосують за певного кандидата у народні депутати", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, за попередньою інформацією, що надійшла до поліції 21 липня, неподалік виборчої дільниці 54-річна жінка збирала підписи для підтвердження того, що люди проголосували за зазначеного кандидата.

На місце події виїхали поліцейські та затримали правопорушницю. У неї вилучили списки людей, які отримали гроші, та копії їх паспортів.

Наразі затримана надає покази слідчим. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Станом на 13.00 на Вінниччині у день голосування до поліції надійшло 23 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства.