На чотирьох дільницях у Польщі проголосували понад три тисячі українців

На чотирьох виборчих дільницях у Польщі, розгорнутих при посольстві України у Варшаві, а також при консульствах у Гданську, Кракові та Любліні, станом на 17-ту годину за київським часом проголосували загалом 3209 українців.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу. Зокрема, за даними членів виборчої дільниці, у Варшаві проголосували 1795 громадян України, на дільниці у Кракові – 698, у Гданську – 451, Любліні – 265. Голосування на дільницях відбувається без значних порушень та інцидентів. Читайте також: Українці почали голосувати у США: голова ДВК розповів, звідки їдуть люди Як очікується, на виборчій дільниці у Варшаві явка виборців може бути однією з найвищих з усіх закордонних дільниць. За оцінками голови ДВК у Варшаві Олександра Пустового, вона може скласти 2-2,5 тис. осіб.