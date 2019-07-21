На чотирьох дільницях у Польщі проголосували понад три тисячі українців
Укрінформ
На чотирьох виборчих дільницях у Польщі, розгорнутих при посольстві України у Варшаві, а також при консульствах у Гданську, Кракові та Любліні, станом на 17-ту годину за київським часом проголосували загалом 3209 українців.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Зокрема, за даними членів виборчої дільниці, у Варшаві проголосували 1795 громадян України, на дільниці у Кракові – 698, у Гданську – 451, Любліні – 265.
Голосування на дільницях відбувається без значних порушень та інцидентів.
Як очікується, на виборчій дільниці у Варшаві явка виборців може бути однією з найвищих з усіх закордонних дільниць. За оцінками голови ДВК у Варшаві Олександра Пустового, вона може скласти 2-2,5 тис. осіб.