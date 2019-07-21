"Голос" заявляє про загрозу зриву виборів на деяких одномандатних округах

Представники політичної партії "Голос" фіксують значну кількість порушень на виборчих дільницях, а також загрозу зриву виборів у деяких одномандатних виборчих округах.

Про це заявив юрист партії "Голос" Володимир Венгер під час брифінгу у передвиборчому штабі політсили у неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на зараз ми виявляємо досить велику за українськими мірками кількість порушень, які допускаються на виборчих дільницях. Вони різного масштабу, ми їх ретельно вивчаємо і готуємо відповідні документи для реагування в юридичний спосіб. Разом з тим особливо тривожним із цієї точки зору є ситуація в одномандатних виборчих округах за мажоритарною складовою. В окремих округах певні кандидати і їхні представники в окружних виборчих комісіях діють у різний спосіб, наслідком чого може стати навіть зрив виборів у цих округах за мажоритарною складовою", - пояснив Венгер.

За його словами, можуть постраждати й результати багатомандатної складової щодо політичних партій.

Венгер додав, що від партії "Голос" у всіх одномандатних виборчих округах працюють уповноважені особи та офіційні спостерігачі, і станом на 17:00 їх кількість перевищує 7 тисяч.