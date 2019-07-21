Українські екзитполи: де дізнатися, хто проходить у нову Раду

Перші результати українських екзитполів з’являться після восьмої вечора - щойно в країні закриються дільниці.

Радіо Свобода розповідає, хто і як підбиватиме підсумки голосування на виборах до Верховної Ради.

Дані екзитполів ніколи повністю не збігаються з офіційними результатами виборів, але дають загальне уявлення про те, хто вийшов у лідери перегонів. Так, під час обох турів президентських виборів-2019 офіційні результати виборів та дані екзит-полів відрізнялися не більше, ніж на 2% (для лідерів перегонів). Серед іншого, такі масштабні опитування виборців можуть допомогти виявити масштабні фальсифікації, якщо вони мають місце.

Національний екзитпол

Національний екзит-пол вважають найавторитетнішим та одним із найточніших. Для його проведення поєднали зусилля фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, КМІС та "Центр Разумкова". Ці організації мають досвід проведення 17 екзитполів в Україні, починаючи з 1998 року.

О 19:45 розпочнеться пресконференція в “Укрінформі”, на якій о 20.01 оприлюднять результати опитування виборців, які вийшли з дільниць станом на 18:00.

На пресконференції о 22.00 оприлюднять уточнені дані Національного екзитолу. Зазвичай на цей час організатори мають остаточні цифри щодо вибору українців, які взяли участь в опитуванні.

Опитування EXIT POLL

Його спільно проводять центр "СОЦИС" та "Комітет виборців України".

Узагальнені дані по всій Україні з’являться після завершення голосування о 20:00 – на сайтах КВУ та центру "СОЦИС", а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Екзитпол телеканалу "112 Україна"

На парламентських виборах-2019, так само, як і на минулих президентських, це дослідження є наймасштабнішим з-поміж українських екзитполів, та одним із найточніших.

Цього разу опитування для 112 каналу проводять "Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA" (Австрія) та центр «Соціальний моніторинг» (Україна).

Результати опитування оприлюднять під час виборчого телемарафону «Хто?» в ефірі "112 Україна"

​Екзит-пол "ТСН"

Його проводять на замовлення "1+1 медіа" компанії Kantar TNS та Info Sapiens.

Результати оголосять о 20:00 в ефірі «ТСН», під час телемарафону «Вибір країни», а також – на платформах «Телевізійної служби новин» у соцмережах.