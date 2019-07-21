Явка виборців на 16 годину становить 36,11% - дані 140 округів

Станом на 16 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 36,11%.

Такі дані за інформацією зі 140 із 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найактивніше голосують виборці Чернігівської області, де явка становить 42,05%, Полтавської - 40,81% Хмельницької - 40,07% та Кіровоградської областей - 39,21%.

Найменша явка в Закарпатській - 25,47% та Чернівецькій областях - 27,91%. У Києві явка становить 34,66%.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбувають позачергові парламентські вибори.