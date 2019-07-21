Спостерігачі “вмовили” мера Івано-Франківська піти з дільниці

На виборчій дільниці №260898, що на вул. Івасюка в Івано-Франківську, спостерігачі побачили міського голову Руслана Марцінківа, який спілкувався із членами ДВК. Мера попросили залишити дільницю.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

“Спостерігачі ОПОРИ поцікавились у Руслана Марцінківа, чому він перебуває на дільниці, адже на той момент, як свідчили світлини у соцмережах, міський голова вже проголосував. Марцінків відповів, що як представник органу місцевого самоврядування, цікавиться перебігом виборчого процесу. Він повідомив, що має журналістське посвідчення від місцевого ЗМІ, яке залишив в авто, бо досі його про посвідчення ніхто не питав. Після спілкування зі спостерігачем ОПОРИ міський голова покинув межі виборчої дільниці”, - сказано в інформації.

За словами спостерігачів, разом із мером на дільниці також перебував його перший заступник Микола Вітенко - він показав спостерігачам журналістське посвідчення.

Координатор спостереження ОПОРИ за виборами в Івано-Франківській області Богдан Морикіт зауважив, що в день голосування на виборчій дільниці можуть перебувати довірені особи кандидатів, члени комісій вищого рівня, уповноважені особи партій та спостерігачі, а “міський голова та його заступники у цей перелік не входять».