У Рівному – плутанина з виборчими скриньками та контрольними листами

Невідповідність між виборчими скриньками та вкинутими туди контрольними листами, виявили у Рівному спостерігачі.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"У Рівному на виборчій дільниці №560981 комісія виявила невідповідність між номерами виборчих скриньок (стаціонарних та переносних) та номерами, вкинутих до них контрольних листів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за цим фактом виборча комісія склала відповідний акт.

За даним ОПОРИ на 12 год явка виборців на Рівненщині сягає понад 16 відсотків.