На деяких закордонних виборчих дільницях невеликі черги - ЦВК

Голосування на позачергових виборах народних депутатів на закордонних виборчих дільницях наразі відбувається спокійно.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За кордоном спокійно відбувається голосування на наших виборчих дільницях", - зазначив він.

Конопольський підкреслив, що попри невеликі черги, які спостерігаються на деяких закордонних виборчих дільницях, голосування за кордоном відбувається у штатному режимі.

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Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні проходять позачергові парламентські вибори.