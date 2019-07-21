У Варшаві проголосували вже майже півтори тисячі українців

На виборчій дільниці у Варшаві станом на 15-ту годину за київським часом проголосували 1420 громадян України.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу повідомив голова дільничної виборчої комісії у Варшаві Олександр Пустовий.

“Станом на 14:00 (за місцевим часом – ред.) на нашій виборчій дільниці проголосувало вже 1420 громадян України”, - сказав він.

За його словами, голосування проходить у спокійній атмосфері.

Як інформувало агентство, загалом, на виборчій дільниці у Варшаві до списків виборців включено 19 тис. 404 особи.

У Польщі громадяни України можуть ще проголосувати при генконсульствах у Кракові та Любліні, а також при консульстві у Гданську.