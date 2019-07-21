Тимошенко проголосувала у Києві

На дочасних парламентських виборах Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці у київському ліцеї «Поділ».

Про це повідомляє сайт партії "Батьківщина".

«Ви обираєте наступного прем’єра, голосуючи за майбутнє країни. Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем’єром. Тільки від вашого голосу це залежить", - заявила політик після голосування, відповідаючи на запитання журналістів, чи готова вона очолити уряд.

"Наша команда готова братися за роботу. Ми єдина команда, яка має програму, стратегію підняття України", - сказала Тимошенко.

Юлія Тимошенко проголосувала на виборах до ВР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Тимошенко завітала на виборчу дільницю разом із чоловіком Олександром.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.