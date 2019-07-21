На Львівщині проголосувати без паспорта намагалися 12 виборців, серед них - священник

У кількох районах Львівщини виборці намагалися проголосувати без паспортів. Серед порушників виборчого законодавства опинився навіть сільський священник.

Про це у Facebook повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

“У Львівській області ОПОРА фіксує окремі спроби виборців голосувати без паспорта. Найчастіші випадки - у Яворівському, Старосамбірському, Сокальському районах. Загалом спостерігачі ОПОРИ зафіксували 12 випадків.Так, у с. Передвір’я (дільниця № 461596) Яворівського району виборцю видали бюлетень без відповідного документа. На зауваження спостерігачів ОПОРИ, члени ДВК свій вчинок пояснили тим, що це родичка членів комісії (для одного – свекруха, для іншого – дружина).

Інший виборець на цій же дільниці проголосував по закордонному паспорту. Відтак ОПОРА повідомила про обидва інциденти у поліцію. Члени комісії більше не видають бюлетені без документів. Без документа проголосував і священник у с. Підгородці (дільниця № 461153) Сколівського району”,- зазначено у повідомленні.

Спроби проголосувати без паспорта спостерігачі ОПОРИ зафіксували також у с. Муроване (дільниця №461366) та с. Трушевичі (дільниця № 461415) Старосамбірського району, с. Лубнівка (дільниця №461257) та с. Воронів (дільниця № 461283) Сокальський район, с. Козаки (дільниця № 460602).

У неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.

Фото: opora.lviv.ua